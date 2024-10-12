ضبط شخص بالدقهلية لقيامه بإدارة محطة بث تليفزيوني

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بإدارة محطة بث تليفزيونى لاسلكية لفك شفرة القنوات الفضائية وإعادة بثها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة بيلا بكفرالشيخ بإنشاء وإدارة محطة بث تليفزيونى لا سلكية حيث يقوم باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به "دون تصريح"، وكذا إدارة محل لبيع مستلزمات كسر شفرة القنوات الفضائية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعثر بحوزته على مجموعة من المعدات والأدوات التى يستخدمها فى مزاولة نشاطه غير المشروع.

واعترف بارتكابه الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية