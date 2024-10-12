نجم ريال مدريد: "نحن في أفضل فريق في العالم"

أكد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد فيديريكو فالفيردي، أنه يلعب في أفضل فريق في العالم، بعد المستويات الكبيرة التي حققها النادي على مر تاريخه.

وأوضح فالفيردي أنه لابد من الاحتفاظ بالتعطش تجاه الفوز، مشيرًا إلى أنه في بعض الأحيان يدخل البعض باسترخاء شديد.

وقال فالفيردي في تصريحات لصحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية: "نحن في ريال مدريد نشعر وأننا أفضل فريق في العالم، علينا الاهتمام ببعض المراحل المبكرة، ونحافظ على التعطش للفوز، لأنني في بعض الأحيان أشعر أننا ندخل الملعب باسترخاء شديد".

وتابع: "اللعب معهم يجعلك ناضجًا لبضع سنوات، لقد نصحني كثيرًا توني فيما يتعلق بالهدوء والتركيز".

الجدير بالذكر أن فالفيردي توج بالعديد من الألقاب مع ريال مدريد خلال السنوات الماضية، حيث حقق لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.