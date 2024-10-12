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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

كومان يكشف أسباب استبعاد دي يونج من قائمة هولندا

دي يونج
دي يونج

كشف رونالد كومان، المدير الفني للمنتخب الهولندي الأول لكرة القدم، أسباب استبعاد لاعب الوسط فرينكي دي يونج، بعدما تعافى من الإصابة التي كان يعاني منها.

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وتحدث كومان في تصريحات نقلتها شبكة "Football Oranje"، حيث قال: "بالفعل، تحدثت مع فرينكي عبر الهاتف، مع كل الاحترام، لا يزال بعيدًا عن مستواه".

وأضاف: "مبكر للغاية لدي يونج الانضمام إلى منتخب هولندا، لقد شارك لمدة 15 دقيقة تقريبًا مع برشلونة، لذلك كان من الصعب جدًا وجوده معنا".

وأكمل: "لا يزال فرينكي دي يونج يحتاج إلى المزيد من الوقت مع برشلونة حتى يستعيد حساسية المباريات ويكون جاهزًا بنسبة 100%".

الجدير بالذكر أن المنتخب الهولندي تعادل مع نظيره المجري بهدف لمثله، في إطار مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية، بالأمس الجمعة، بينما ستكون هناك مواجهة يوم الإثنين أمام ألمانيا بنفس المسابقة.

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