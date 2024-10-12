وجه الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الهيئة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم عدة رسائل خلال إلقاؤه لمحاضرةً تحت عنوان "بناء الإنسان في الإسلام" بقاعة المؤتمرات بجامعة طنطا، وذلك في إطار ندوة عقدتها الجامعة حول هذا الموضوع.

10 رسائل لمفتي الجمهورية لبناء الإنسان في الإسلام

1- بناء الإنسان يُعَدُّ قيمةً مركزية في الإسلام.

2- بناء الإنسان هو الأساس لعمارة الأرض وتنمية المجتمع.

3- القرآن الكريم والسُّنة النبوية الشريفة قد وضعا أُسسًا تربوية متكاملة تهدُف إلى بناء الفرد والمجتمع على أُسس قوية وثابتة.

4 - بناء الإنسان هو الأساس لعمارة الأرض وتنمية المجتمع.

5 - "منذ اللحظة الأولى لخلق الإنسان، هيَّأه الله تبارك وتعالى للقيام بدَور مهم في الخلافة على الأرض"

6- بناء الإنسان في الإسلام يتم على ثلاثة مستويات رئيسية: التهيئة العقدية، والتهيئة الروحية، والتهيئة السلوكية.

7- التهيئة العقدية تتمثل في بناء علاقة الإنسان بخالقه عبر الإيمان الصحيح والتوحيد، بينما تركز التهيئة الروحية على تزكية النفس من خلال العبادة والتقرب إلى الله، أما التهيئة السلوكية، فتتعلق بالقيم الأخلاقية التي توجِّه سلوك الإنسان في المجتمع.

8- رسالة إلى القائمين على بناء المجتمع : "جزاكم الله خيرًا، أنتم على ثغور الدين والوطن، سيروا على بركة الله بالحكمة التي وهبكم الله إياها".

9- رسالة إلى القائمين على هدم المجتمع، قال تعالى: {فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ} [الرعد: 17]. وأكَّد فضيلةُ المفتي أنَّ الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يُهمل، وأن عاقبة أفعالهم ستكون وخيمة، قائلًا: "أعمالكم قليلة النفع، والعقاب أليم، عودوا إلى الله لعل الله يصلح بعض ما قمتم بإفساده".

10- المشكلات التي تعاني منها مجتمعاتنا العربية اليوم إنما تعود في الأساس إلى تدهور الأخلاق"، والحلول تكمن في إعادة غرس القيم الإسلامية الأصيلة التي تدعو إلى التعاون والتسامح والمواطنة الصالحة.

وفي ختام الندوة، قدَّم الدكتور محمد حسين درع جامعة طنطا إلى فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عيَّاد، مفتي الجمهورية؛ تقديرًا لجهوده الكبيرة في خدمة العلم والدين، ونشر قيم التسامح والوسطية في المجتمع.