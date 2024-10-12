2.74 % ارتفاعا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال يوليو 2024

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم عن البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية لشهر يوليو 2024، حيث شهد الرقم القياسي ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 2.74% مقارنة بالشهر السابق.

تحديث المنهجية وتحليل الأرقام

قام الجهاز المركزي بتحديث منهجية الرقم القياسي، معتمدًا على سنة الأساس 2012/2013، وفقًا لدليل النشاط الصناعي (ISIC Rev.4)، وقد تم استخدام الرقم القياسي الشهري لأسعار المنتجين بنفس سنة الأساس منذ يناير 2020، مما يعكس دقة أكبر في القياسات الاقتصادية.

تفاصيل الأداء الصناعي

وفقًا للبيانات، بلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 112.55 خلال يوليو 2024، مقارنة بـ 109.55 في يونيو 2024. يُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة نشاط عدد من القطاعات الاقتصادية.

القطاعات التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا

صناعة المنسوجات: حققت رقمًا قياسيًا قدره 195.71 خلال يوليو 2024، مقارنة بـ 149.46 في يونيو 2024، مما يشير إلى ارتفاع بنسبة 30.94%، ويعكس تلبية احتياجات السوق المتزايدة.

صناعة منتجات المطاط واللدائن: سجلت زيادة كبيرة أيضًا، حيث بلغ الرقم القياسي 80.94 في يوليو 2024، مقارنة بـ 63.80 في يونيو 2024، بارتفاع قدره 26.87%.

على الجانب الآخر، سجلت بعض القطاعات انخفاضات ملحوظة في الأداء:

صناعة منتجات التبغ: تراجع الرقم القياسي ليصل إلى 108.26 خلال يوليو 2024، مقارنة بـ 126.70 في يونيو 2024، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 14.56%.

صناعة الخشب ومنتجاته والفلين (عدا الأثاث): بلغ الرقم القياسي 35.17 في يوليو 2024، مقارنة بـ 41.18 في يونيو 2024، بانخفاض قدره 14.60%. ويُعزى هذا التراجع إلى عدم توافر المواد الأولية اللازمة للإنتاج.

تُظهر هذه الأرقام أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا في بعض القطاعات الصناعية، بينما تواجه قطاعات أخرى تحديات تتعلق بتوافر المواد الأولية ومتطلبات السوق.

ويسعى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى تقديم بيانات دقيقة تساعد صانعي السياسات والمستثمرين في اتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة.