إيران تتخذ قرارًا بعد تفجيرات أجهزة "البيجر" في لبنان

حظرت طهران، اليوم السبت، جميع أجهزة الاتصالات الإلكترونية على متن الطائرات، بعد تفجيرات أجهزة "البيجر" في لبنان الشهر الماضي.

وقال المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية، جعفر يازرلو، في تصريحات لوكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية، إن المنظمة حظرت جميع أجهزة الاتصالات الإلكترونية على متن الطائرات، بعد تفجيرات أجهزة النداء واللاسلكي في لبنان".

وأوضح يازرلو أن هناك أجهزة مستثناة من قرار المنظمة، وهي الهواتف المحمولة.

يُحظر إحضار أي أجهزة اتصال إلكترونية

ونقلت وكالة "إيسنا" عن يازرلو قوله "يُحظر إحضار أي أجهزة اتصال إلكترونية على متن الطائرة، باستثناء الهواتف المحمولة، سواء في الأمتعة اليدوية أو المسجلة".

وأضاف المسؤول أن الركاب مدعوون إلى عدم إحضار أجهزة النداء أو اللاسلكي، أو أي أجهزة مماثلة على متن الطائرة، لأسباب أمنية.

يأتي القرار، بعد سلسلة من الانفجارات التي ضربت لبنان يومي 17 و18 سبتمبر، مما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخص، وإصابة ما يقرب من 3500 آخرين.

ولا يزال من غير المعروف سبب انفجار آلاف الأجهزة في وقت واحد، واتهم "حزب الله" اللبناني والسلطات اللبنانية، إسرائيل بالمسؤولية عن الانفجارات، فيما نفى الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ أي دور لبلاده في هذه الحوادث.