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السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

إصابة 12 طالبا وطالبة في انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق قنا

أصيب 12 طالبا وطالبة، اليوم السبت، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على الطريق الصحراوي الغربى نجع حمادي - قنا بالقرب من مركز الوقف . 

و تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من هيئة الإسعاف، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي قنا - نجع حمادي.

وأسفر الحادث عن إصابة 12 طالبا وطالبة، جرى نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة. 

تم تحرير محضر بالحادث وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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