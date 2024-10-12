إصابة 12 طالبا وطالبة في انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق قنا

أصيب 12 طالبا وطالبة، اليوم السبت، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على الطريق الصحراوي الغربى نجع حمادي - قنا بالقرب من مركز الوقف .

و تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من هيئة الإسعاف، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي قنا - نجع حمادي.

وأسفر الحادث عن إصابة 12 طالبا وطالبة، جرى نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تم تحرير محضر بالحادث وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.