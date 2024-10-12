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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

رئيس مجلس النواب الإيراني يقود طائرة مساعدات إلى بيروت ( فيديو)

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب الإيراني

تداول رواد منصة أكس، مقطع فيديو لرئيس مجلس النواب الإيراني "محمد باقر قاليباف" وهو يقود طائرة المساعدات الإيرانية إلى لبنان .

هبط لرئيس مجلس النواب الإيراني "محمد باقر قاليباف" بالطائرة في مطار بيروت، ثم توجه للضاحية الجنوبية للأماكن التي تعرضت للقصف والتي يمنع الاحتلال الوصول لها.

وأكد رئيس البرلمان الإيراني، أن طهران تقف إلى جانب اللبنانيين وتدعم قرارات الحكومة والمقاومة، واشترط نقل المساعدات عبر جسر مباشر بين طهران و بيروت تحت إشراف حكومي.

وفي وقت سابق، قال مصدر إيراني إن طهران أبلغت الولايات المتحدة، وبعض الدول في الشرق الأوسط بأنها سترد على أي هجوم جديد من جانب "إسرائيل".

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