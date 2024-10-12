محافظ الغربية يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث مطالب المواطنين

استكمل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، لقاءاته الأسبوعية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك لتلقي طلبات المواطنين واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها ، ولمتابعة تنفيذ الطلبات المقدمة منهم والتي تمس الاحتياجات اليومية للمواطنين، وبحث عدداً من الملفات التنموية المهمة، والمشروعات الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات. .

واستمع محافظ الغربية، خلال اللقاء، لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، وكذا المقترحات والمشكلات المتعلقة بقطاعات المرافق والخدمات، وأكد المحافظ على أهمية تضافر جهود الأجهزة التنفيذية والشعبية، لحل مشكلات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأكد المحافظ خلال اللقاء أن العلاقة بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة متواصلة بشكل دائم ومثمر لتنمية وتطوير الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة، مشيرا إلى حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم لأي أفكار أو موضوعات تهم المواطن وتحقق مستوى الرضا والتنمية بالمحافظة.