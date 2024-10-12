برلمانى: القمة الثلاثية بين مصر والصومال وأريتريا دعم كبير لاستقرار القرن الأفريقي

اعتبر المهندس صالح سلطان عضو مجلس الشيوخ البيان الثلاثى الصادر عن مصر والصومال واريتريا بمثابة دعم كبير لتحقيق الأمن والاستقرار فى منطقة القرن الأفريقي النواب مؤكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الإريترية أسمرة، تلبيةً لدعوة من نظيره الإريتري "أسياس أفورقي"، كانت ناجحة وحققت اهدافها لصالح البلدين.

وأشاد " سلطان " فى تصريحات له اليوم بمختلف القضايا التى تم طرحها على طاولة القمة الثلاثية والتي جمعت "مصر والصومال وإريتريا" بهدف دعم التعاون بين الدول الثلاث موضحاً أن القمة الثلاثية تركز على المصالح المتبادلة والمشتركة للدول الثلاث، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية وجهود ترسيخ الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، على النحو الذي يدعم عملية التنمية ويحقق مصالح شعوب المنطقة.



وأكد المهندس صالح سلطان الأهمية الكبيرة للقمة الثلاثية والتى أكدت حرص مصر بقيادة الرئيس السيسى على مواجهة التحديات داخل منطقة القرن الافريقى لدعم عوامل الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة، الأمر الذى أكده الرئيس السيسي في كلمته والتي تتطلب تعزيز آليات التعاون والتنسيق الإقليمي من منظور شامل يحقق مصالح الجميع، موضحاً أن لقاءات الزعماء الأفارقة الثلاثة تؤكد ثقتهم في قوة مصر ودورها المحوري في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة وتقديم كافة أوجه الدعم والتعاون للأشقاء الأفارقة في المحن والأزمات علي كافة المستويات.