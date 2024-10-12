13 ألف مريض استفادوا من خدمات مبادرة "بداية" بالشرقية …

قال الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إنه في ضوء فعاليات المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، ومبادرة ١٠٠ يوم صح؛ قدم مركز الخدمات الطارئة والنداء الآلى ١٣٧ بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والمشروع القومي للرعايات والحضانات "رعايات مصر" بمحافظة الشرقية، والذي يعمل على مدار الساعة، الخدمة لعدد ١٣٠٤ مريض بالمحافظة والمحافظات المجاورة، وذلك خلال الأسبوع العاشر، منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة بمحافظة الشرقية والتي بدأت يوم الخميس الموافق ١ أغسطس ٢٠٢٤م.

وأوضح إنه تم تسكين ٧٨٩ حالة تحتاج إلى رعاية مركزة للأمراض الباطنية والمخ والأعصاب، وتسكين ١١٤ حالة بالعناية المركزة للقلب، وتسكين ٢٠٩ طفل بالحضانات، وتسكين ٣٨ طفل يحتاج إلى رعاية مركزة للأطفال، وتسكين ١٠ حالات سموم بعناية السموم، وتسكين ٥ حالات بعناية الحروق، هذا بالإضافة إلى تحويل وتنسيق ومتابعة لعدد ١٣٩ حالة مرضية، تحتاج إلى عروض طبية، وعمليات جراحية متخصصة متقدمة وذات مهارة، منها إجراء ٤ حالات قسطرة قلبية طارئة، وطفل يحتاج إلى غسيل كلوي.

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وأضاف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن مشروع رعايات مصر قدم الخدمة خلال الـ٩ أسابيع منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة لعدد ١١٦٦٥ مريض، ليصل بذلك إجمالي من تم تقديم الخدمة لهم ١٢٩٦٩ مريض خلال ١٠ أسابيع.

وأشار إلى أن مركز الخدمات الطارئة والنداء الآلى ١٣٧ يقدم خدمات تحويل حالات الرعايات المركزة، والحضانات، وحالات الحروق، والغسيل الكلوي الطارئة، هذا بخلاف حالات الحوادث، وتوفير أكياس الدم ومشتقاته، وتحويل الحالات المرضية لعمل العروض، والتنسيق الكامل بين كافة مستشفيات المحافظة.

وذكر أن المركز يعمل على مدار الـ٢٤ ساعة، ويتم التنسيق من خلال البرنامج الالكتروني لوزارة الصحة والخاص بتحويل الحالات، مقدماً الشكر للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتور نصر نصار مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور محمد عبدالعزيز مدير مركز الخدمات الطارئة، ولجميع فريق العمل بالمركز على سرعة الاستجابة، وقصر الفترة الزمنية في التعامل مع الحالات وتحويلها وفقاً للتشخيص الطبي للحالة والإمكانات المتاحة بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية.