عربية النواب تشيد بالموقف الحاسم من وزير الخارجية مع نظيره الأمريكي بشأن سد النهضة

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة بالموقف الحاسم من الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع نظيره الأمريكى أنتونى بلينكن بشأن ملف سد النهضة معلناً اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور بدر عبد العاطى على الموقف المصري الداعي للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن تشغيل السد الإثيوبي، وتطبيق قواعد القانون الدولي في هذا الشأن وأن الأمن المائي المصري مسألة وجودية لن تتهاون مصر فيها.

وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم : إن مصر دولة قادرة على الدفاع عن مصالحها وأمنها المائي في قضية سد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا على تمسكها بحقوقها المائية في نهر النيل، وأنه لا تفريط فيها ولا تهاون بالواضحة والحاسمة مؤكداً أن المجتمع الدولى عليه أن يدرك أن مصر لن تتنازل أبداً عن حقوقها التاريخية فى مياه النيل وأن هذا الملف يحظى بتأييد كبير وواسع النطاق من جموع المصريين وبمختلف انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية وهم فى مثل هذه القضايا المهمة والحساسة يفوّضون الرئيس عبد الفتاح السيسى ليتخذ ما يراه من اجراءات للحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل

وأعرب النائب أحمد فؤاد أباظة عن ثقته التامة فى قدرة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الحفاظ على نهر النيل وحقوقها التاريخية فى مياه النيل خاصة أن القيادة السياسية والحكومة وكل المصريين يؤكدون دائماً على أن المياه قضية وجودية وقضية حياة أو موت بالنسبة لمصر وأن مصر الدولة الوحيدة التي تعتمد بشكل كامل على مصدر وحيد للمياه، وهو نهر النيل الخالد مؤكداً أن هذا النهر دولي وعابر للحدود وبالتالي ينطبق عليه القانون الدولي ومن حق مصر الدفاع عن مصالحنا في إطار القانون الدولي ومصر دولة قادرة على الدفاع عن مصالحها وأمنها المائي وأنه في حالة وقوع ضرر سندافع عن مصالحنا دون أي تهاون، لأن الأمر يخص مصالح وأمن واستقرار أكثر من 110 ملايين نسمة

وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة بتجديد وزير الخارجية الأمريكي التزام الولايات المتحدة بدعم الأمن المائي المصري مطالباً من المجتمع الدولى والولايات المتحدة الأمريكية اتخاذ جميع الاجراءات ضد التعنت الإثيوبى والإجراءات الاحادية المرفوضة التى تتخذها بشأن ملف سد النهضة