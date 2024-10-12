النائب حازم الجندي: افتتاح محطة قطارات صعيد مصر خطوة رائدة

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن افتتاح محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة، يمثل نقطة تحول هامة في الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير منظومة النقل والمواصلات المصرية، مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية مصر 2030 التي تركز على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع مناطق البلاد، مع التركيز بشكل خاص على محافظات الصعيد.

وأكد الجندي، في بيان له، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التكلفة الباهظة التي تحملتها الدولة من أجل تحسين شبكة النقل والمواصلات، يؤكد السعي نحو إحداث تطوير ملحوظ في قطاع يعد من أهم القطاعات بالدولة والتي كانت تعاني من كثير من المشكلات السنوات الماضية، إلا أنه بفضل الجهود المضنية من قبل الحكومة وفتح شراكات جديدة مع دول رائدة في مجال النقل خاصة السكك الحديدية، أصبحنا اليوم أمام مشروع من أكبر المشروعات في النقل تطورا.

ولفت عضو مجلس الشيوخ أن محطة قطارات صعيد مصر، ستساهم في تسهيل حركة النقل وتخفيف الضغط على محطة رمسيس، مما سيساعد في تقليل الاختناقات المرورية داخل القاهرة، حيث ستصبح محطة بشتيل الوجهة الرئيسية لقطارات الصعيد، مما يوفر بديلاً أكثر حداثة وسهولة الوصول لسكان محافظات الصعيد.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن افتتاح محطة بشتيل خطوة هامة في مسيرة تطوير الصعيد ودمجه في حركة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر، حيث يمثل المشروع فرصة كبيرة لتحسين حياة الملايين من سكان الصعيد، وتحقيق العدالة التنموية بين مناطق مصر المختلفة، لافتا أن جهود الدولة لتطوير الصعيد هي جزء من رؤية أوسع تهدف إلى تحقيق نهضة اقتصادية شاملة تعتمد على تنمية جميع المناطق، دون استثناء.