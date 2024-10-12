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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

القبض على مسجل خطر بحوزته كمية من الحشيش

بوابة الوفد الإلكترونية

ألقى رجال المباحث بالجيزة، القبض على مسجل خطر بحوزته كمية من الحشيش المخدر في بولاق الدكرور، قبل ترويجها بين عملائه، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

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تم ضبط المتهم بعد أن كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تورط مسجل خطر في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه ببولاق الدكرور.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته عددا من قطع الحشيش المخدر، معدة للبيع، وهاتف محمول ومبلغ مالي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق

الجريدة الورقية