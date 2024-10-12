عاجل
رئيس مجلس النواب الإيراني يقود طائرة مساعدات إلى بيروت ( فيديو)
السبت 12 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

حملات لحث المواطنين على التقدم لإنهاء إجراءات التصالح بالفيوم

حث المواطنين على
حث المواطنين على التصالح بالفيوم

تواصل الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم تنفيذ حملات حث المواطنين على التقدم للتصالح وتقنين أوضاعهم، وفقا للقرارات الصادرة في هذا الشأن.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة العمل على إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء بالمدن والقرى.

وفي هذا السياق صرح المهندس محمد فتحي إمام رئيس مركز ومدينة سنورس، بأن قسم التنظيم وإدارة الإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس والوحدات المحلية القروية تقوم يوميا بتنفيذ حملات لحث المواطنين على التقدم لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وذلك لتقنين أوضاع المخالفين وعدم تعرضهم للمساءلة القانونية حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وفي هذه الإطار يتم تنفيذ حملات يومية برئاسة المحاسب جمال العوامي نائب رئيس مركز ومدينة سنورس لشئون المدينة، يتم خلالها المرور بمناطق مدينة سنورس، بحضور العاملين بقسمي التنظيم والإشغالات بالوحدة المحلية للمركز، بالتزامن مع تنفيذ حملات مماثلة بالقرى، حيث يقوم أعضاء الحملات بوضع علامات تفيد بعدم إنهاء إجراءات التصالح على المباني التي لم يتقدم أصحابها بالتصالح أو لم يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي بديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس.

ازالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركز سنورس في الفيوم 

وفي سياق متصل تمكنت الحملات برئاسة المهندس محمد فتحي إمام رئيس المركز، بالتعاون مع الوحدة المحلية لقرية ترسا، من إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية، عبارة عن شدة خشبية وتجهيزات للأعمال الخرسانية على مساحة 175 متر، وتم رد الشيء لأصله مصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس المركز استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وأراضي املاك الدولة بقرى المركز، حفاظا على الرقعة الزراعية والمال العام.

وأشار رئيس مركز ومدينة سنورس إلى أن الحملات نجحت في إزالة التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين، وكذا الحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية. 

مواد متعلقة

ضبط 1465 عبوة سلع ومنتجات ألبان منتهية الصلاحية بالفيوم

ضمن مبادرة "بداية" ندوات توعوية للسيدات بإطسا في الفيوم 

ضبط 256 كيلو لحوم وكبده فاسدة بمطعم شهير بالفيوم

ضبط 340 عبوة سماد ورقي ومبيدات منتهية الصلاحية بالفيوم

طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى 35 درجة بالفيوم

لمدة يومين.. قافلة طبية مجانية بقرية اللاهون في الفيوم

طقس الفيوم.. حار نهارا معتدل ليلا والعظمى 34 درجة

لقاءات توعوية ضمن برنامج "دوري المكتبات" بفرع ثقافة الفيوم
الجريدة الورقية