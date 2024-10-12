حملات لحث المواطنين على التقدم لإنهاء إجراءات التصالح بالفيوم

تواصل الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم تنفيذ حملات حث المواطنين على التقدم للتصالح وتقنين أوضاعهم، وفقا للقرارات الصادرة في هذا الشأن.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة العمل على إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء بالمدن والقرى.

وفي هذا السياق صرح المهندس محمد فتحي إمام رئيس مركز ومدينة سنورس، بأن قسم التنظيم وإدارة الإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس والوحدات المحلية القروية تقوم يوميا بتنفيذ حملات لحث المواطنين على التقدم لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وذلك لتقنين أوضاع المخالفين وعدم تعرضهم للمساءلة القانونية حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وفي هذه الإطار يتم تنفيذ حملات يومية برئاسة المحاسب جمال العوامي نائب رئيس مركز ومدينة سنورس لشئون المدينة، يتم خلالها المرور بمناطق مدينة سنورس، بحضور العاملين بقسمي التنظيم والإشغالات بالوحدة المحلية للمركز، بالتزامن مع تنفيذ حملات مماثلة بالقرى، حيث يقوم أعضاء الحملات بوضع علامات تفيد بعدم إنهاء إجراءات التصالح على المباني التي لم يتقدم أصحابها بالتصالح أو لم يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي بديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس.

ازالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركز سنورس في الفيوم

وفي سياق متصل تمكنت الحملات برئاسة المهندس محمد فتحي إمام رئيس المركز، بالتعاون مع الوحدة المحلية لقرية ترسا، من إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية، عبارة عن شدة خشبية وتجهيزات للأعمال الخرسانية على مساحة 175 متر، وتم رد الشيء لأصله مصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس المركز استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وأراضي املاك الدولة بقرى المركز، حفاظا على الرقعة الزراعية والمال العام.

وأشار رئيس مركز ومدينة سنورس إلى أن الحملات نجحت في إزالة التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين، وكذا الحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.