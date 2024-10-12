حدث في مثل هذا اليوم| 32 عاما على أكبر زلزال في تاريخ مصر الحديث

في مثل هذا اليوم من 32 سنه وقع اكبر زلزال في تاريخ مصر الحديث بمقياس سته فاصل ثمانيه من عشره علي مقياس ريختر، حيث وقع في الساعة الثالثة وتسع دقائق عصرًا واستمر لمده 31 ثانيه كان مركزه في منطقه دهشور.

اسفر هذا الزلزال المدمر عن مصرع اكثر من 500شخص وبلغ عدد المصابين اكثر من 3000 شخص وتشريد الآلاف في عدد من المحافظات، هذا الزلزال كان هو الاكبر في تاريخ مصر منذ الزلزال، الذي وقع 1847 الرئيس الراحل حسني مبارك كان وقتها في زياره رسميه للصين واضطر لقطع الزيارة ومتابعه الموقف بنفسه نظرًا لخطورة الموقف.

واصيب الملايين بالذعر في هذا اليوم المشهود، والزلزال لم يكن متوقعًا خاصه ان مصر كانت خارج حزام الزلازل بين دول العالم، وحدثت بعض التوابع البسيطه لهذا الزلزال لكنها لم تكن بنفس القوه وتصدعت العديد من المنازل في عدد من المحافظات وتم ترميم العديد من المنازل التي تأثرت بقوه الزلزال، وبذلت اجهزه الدوله وقتها جهود كبيرة لاستخراج الجثث من تحت الأنقاض ومحاولات لإنفاذ البعض من الموت وهم تحت الأنقاض.

كانت مشاهد ادمت قلوب الملايين من المصريين ولازالت ذكرى هذا الزلزال المدمر تثير شجون الملايين، خاصة ان مصر لم تتعرض في تاريخها الحديث لزالزل بهذا العنف والدمار.

مصر تعرضت في السنوات الاخيره لبعض الهزات الأرضية لكنها لم تكن مؤثرة، ويبقي زلزال 1992 هو الاعنف في تاريخ مصر الحديث.