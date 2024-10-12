تعليم قوص يفحص 20 شكوى باللقاء الأسبوعى الخدمى لأولياء الأمور والمعلمين

استقبل عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية جنوب محافظة قنا، اليوم السبت، عدد من أولياء الأمور والمعلمين خلال اللقاء الأول؛ لبحث شكاوى المواطنين تنفيذا لقرار الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بتفعيل عمل اللقاءات الجماهيرية؛ لبحث وحل مشاكل المواطنين وتخصيص يوم خدمى لحل مشاكل المواطنين.

شهد اللقاء الدكتور أنور ابراهيم وكيل الإدارة و ابوالحسن على سعيد مدير التعليم الفنى، وحسن محمد محمود مدير التعليم الاعدادي، وعمران يوسف مدير التعليم الابتدائي والدكتور على مبارك رئيس قسم المتابعة وتقييم الأداء، وعز كساب رئيس قسم الشؤون القانونية، ومصطفى محروس المدير المالى للإدارة وهبه العويضى رئيس قسم التواصل ودعم المعلمين وسليمان الشمولى رئيس شؤون الديوان وعزت الشريف مدير العلاقات العامة وهانى أنيس المسؤول الاعلامي لتعليم قوص.

وشهد اللقاء فحص 20 شكوى تخص نقل الطلاب بين المدارس وندب أعضاء هيئة التدريس بين المدارس بالتنسيق مع مدير المراحل والموجهين الاوائل للمواد الأساسية والأنشطة .

ومن جانبه أوضح مدير تعليم قوص ، أنه تماشيا مع قرار الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا وبتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، ستستأنف الإدارة اللقاء الخدمى المجمع لحل وفحص شكاوى المعلمين وأولياء الأمور والذى تم تحديد له يوم السبت من كل اسبوع فى العاشرة صباحا .

كان الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا ، قد أصدر قرارا مطلع سبتمبر الماضي بعودة اللقاء المجمع لسماع وحل شكاوى المواطنين فى حضور قيادات المحافظة التنفيذية لتخفيف العبء على المواطنين وحل مشاكلهم بطريقة أسرع وذات شفافية .

محافظ قنا يكلف السكرتير المساعد متابعة ملف التصالح علي مخالفات البناء

تابع اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد ملف التصالح على مخالفات البناء بمدن ومراكز المحافظة، عبر تقنيه الفيديو كونفرانس مع رؤساء الوحدات المحلية من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

وخلال الاجتماع نقل السكرتير العام المساعد، توجيهات محافظ قنا، لرؤساء الوحدات المحلية بضرورة الإستمرار فى تذليل كافة العقبات أمام المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح و سرعة إنهاء إجراءات استخراج شهادة البيانات، مع تكليف العاملين بالمنظومة بتسخير الإمكانيات لنهو ملفاتهم، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بشأن الإجراءات الخاصة بالتصالح فى مخالفات البناء طبقاً لقانون 187 لسنة 2023 ، ولائحته التنفيذية للتيسير على المواطنين، و تقنين أوضاعهم وتقديم كافة سبل الدعم لهم.

لذا تناشد محافظة قنا، السادة المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام 2019 وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج 3 بضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال إجراءات طلبات التصالح القديمة و تقنين أوضاعهم طبقا للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 في ظل التيسيرات التى يقدمها القانون الجديد للحفاظ على حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.