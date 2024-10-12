عائشة بدوي تطلق “مبادرة اصنع أخضر" لدعم الإبداع المستدام للسيدات والأطفال وذوي الهمم

أطلقت د. عائشة بدوي مبادرة “اصنع أخضر”، وهي مبادرة ثقافية ومجتمعية تهدف إلى دعم وإبراز المبدعين من السيدات والأطفال، وخاصة ذوي الهمم في مصر والعالم العربي. تساعد المبادرة هؤلاء المبدعين على استخدام قدراتهم الإبداعية في صنع فنون مستدامة، من خلال إعادة تدوير المواد البيئية وتحويلها إلى أشياء مفيدة ومنتجة.

كما تفتح المبادرة لهم فرصًا لتحقيق دخل من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة خضراء من منازلهم، مما يساعدهم على تحسين أوضاعهم الاقتصادية وتقليل الأضرار البيئية، في إطار السعي نحو تحقيق اقتصاد أخضر مستدام.

وتعمل المبادرة على تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال الرقمية، ودورها في زيادة وعي المجتمع بقضايا البيئة. كما تشجع الأفراد على تطوير مهاراتهم ومعرفتهم، لتمكينهم من تنفيذ مشروعات صغيرة تجمع بين الإبداع والابتكار في إعادة التدوير، مع إحياء الحرف اليدوية التقليدية.

أُطلقت المبادرة من خلال صفحة “مبادرة اصنع أخضر مع د. عائشة بدوي” على فيس بوك، وتقدم الصفحة فيديوهات تعليمية حول الأشغال الفنية الصديقة للبيئة، وتعليم الرسم، والزراعة المنزلية، بالإضافة إلى حملات إلكترونية وصور تعرض أفكارًا محلية وعالمية لأعمال فنانين وحرفيين مشابهة. الهدف هو توسيع مدارك النساء والأطفال وذوي القدرات الخاصة في المجتمع.

د. عائشة بدوي، مؤسسة المبادرة، هى عضو مكتب وكيل الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وهى تطمح في إنشاء مقر دائم للمبادرة كمركز ثقافي يهدف إلى تدريب وتأهيل النساء والأطفال لاكتساب مهارات في الصناعات اليدوية والتراثية من خلال إعادة التدوير. كما سيشمل المركز تنظيم ندوات وتدريبات حول ريادة الأعمال، والتعاون مع الجهات الحكومية والمجتمعية لتنظيم فعاليات ومعارض فنية وورش عمل لدعم وتمكين المرأة والأطفال، خاصةً ذوي الهمم.

وتسعى د. عائشة بدوى ايضا لإنشاء منصة إلكترونية تعليمية إبداعية للفن الأخضر المستدام يضم أعمال رائدات أعمال المبادرة وبعض الفنانات ورائدات الأعمال بالمجتمع؛ لاتاحة الفرصة لتسويق أعمالهم الكترونياً.