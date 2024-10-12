صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: تحاليل لـ 1276 سائق حافلات مدرسية

تلقت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرا عن نتائج حملات لجان الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، حيث تم الكشف على 1276 سائقا خلال أول 3 أسابيع من العام الدراسي 2024/ 2025، بالكثير من المحافظات المختلفة، وانخفضت نسبة التعاطي إلى 0.3%، بعدما كانت 12% عام 2017 ومن ثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم فصله من المدرسة، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واحالته الى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

‎وتستمر تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس طول فترة الدراسة من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، وذلك لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أنه تم تنفيذ العديد من الحملات المفاجئة للكشف على سائقي الحافلات المدرسية وتبين تعاطي 4 سائقين للمواد المخدرة من إجمالي من تم الكشف عليهم خلال أول 3 أسابيع من العام الدراسي، وأن أبرز مواد التعاطي "الحشيش" ويتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لأى سائق يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر، لافتا إلى استمرار تنفيذ الحملات بشكل مفاجئ طوال فترة الدراسة وتستهدف الكشف على سائقي الحافلات المدرسية بالعديد من المحافظات، كما أنه جارى التوسع في الحملات لاستهداف الكشف أيضا على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة وكذلك سائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية مع تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقي المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة ،خاصة المحافظات التي يوجد بها مدارس خاصة ولديها أتوبيسات لنقل الطلاب.



وفى نفس السياق يتلقى الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023 " الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس، ويتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم فصله من المدرسة، وأيضا تحرير محضر وإحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



ومن أبرز العلامات التي قد تشير إلى تعاطى السائق للمواد المخدرة " إحمرار العين، وجود هالات سوداء تحت العين، عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية والمظهر، الحديث بعصبية أو ببطء مبالغ فيه، كذلك عدم الاتزان والسير بسرعة كبيرة أو ببطء شديد، وليس لديه تقدير للمسافات".