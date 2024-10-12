المنيا: الانضمام للتأمين الصحي الشامل بداية جديدة نحو تحقيق رعاية صحية عادلة

قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بجولة تفقدية داخل مستشفى الصدر بمدينة المنيا، لمتابعة أعمال التطوير الجارية والتي تهدف إلى رفع كفاءة المستشفى وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وتفقد المحافظ أقسام المستشفى المختلفة، بما في ذلك قسم العناية المركزة والأقسام الداخلية، واستمع إلى شرح تفصيلي من الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة.

وأوضح أن المستشفى تم تزويده بـ72 سريرًا للعناية المركزة ، و8 أسرة داخلية، بالإضافة إلى 10 أسرة بوحدة المناظير التي سيتم افتتاحها قريبًا، مشيرا إلى خطة تطوير المستشفى سوف تشمل جزءا آخر من المستشفى بمساهمة من المجتمع المدني بالتعاون مع الدولة ، مما يسمح بإضافة 20 سريرًا جديدًا، صيدلية، ومخازن للأدوية ومكاتب إدارية.

وعقب انتهاء تفقده لمستشفى الصدر، واصل محافظ المنيا جولته بالإنتقال الى زيارة المركز الطبي الغربي، والتقى بعدد من المرضى وذويهم حيث استمع إلى مطالبهم وتلبية احتياجاتهم ، ثم توجه إلى مستشفى التأمين الصحي.

وحرص محافظ المنيا، على تفقد أقسام المستشفى و العيادات المختلفة ، والتقى عددا من الأطباء و أطقم التمريض و العاملين؛ للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى ، موجها بتطبيق أعلى معايير السلامة والآمان، مع التأكيد على أهمية استمرار أعمال النظافة والإلتزام بعمليات التعقيم والتطهير اولا بأول لضمان بيئة صحية آمنة للمواطنين، ثم زار وحدة المناظير المزودة باحدث الأجهزة للكشف عن الأورام و أمراض الكبد، والجهاز الهضمى، بالإضافة ، إلى تزويد الوحدة باحدث جهاز للكشف عن أورام القولون، بتكلفة 10 ملايين جنيه، ثم انتقل إلى قاعة تدريب الأطقم والكوادر الطبية لعقد المؤتمرات و المحاضرات، وفق بروتوكول تعاون مع جامعة المنيا ، ضمن أعمال التطوير و التجهيزات الخاصة بمنظومة التأمين الصحى الشامل .

وأكد كدواني، أن تطوير المستشفيات ورفع كفاءة الخدمات الصحية والعلاجية ، يأتي على رأس أولويات الدولة واهتمام القيادة السياسية ، ومتابعتها المستمرة للخطة الشاملة لتحسين الرعاية الصحية ، وتوفير خدمة متميزة للمواطنين ، لافتا ، إلى أن انضمام محافظة المنيا للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل ، يمثل بداية جديدة نحو تحقيق تغطية صحية عادلة لجميع المواطنين، ويوفر رعاية طبية عالية الجودة لاهالى المنيا .