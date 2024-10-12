الشرقية: رفع درجة الإستعداد لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز

وتفعيل منظومة للتخلص الآمن من المخلفات..

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أنه تم رفع درجة الإستعداد بالمحافظة خلال موسم حصاد الأرز لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز، والإتجاه لتنفيذ منظومة التخلص الآمن والتعامل السليم مع المخلفات الزراعية، مشيراً إلى ضرورة التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء وجهاز شئون البيئة وإدارة شئون البيئة بالديوان العام ومديرية الزراعة لتوعية المواطنين بخطورة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وتخصيص أماكن تجميع المخلفات الزراعية بعيدة عن الطرق الرئيسية والكتلة السكنية وتوعية المزارعين بنقل المخلفات إلى تلك الأماكن وعدم حرقها منعاً للمساءلة القانونية.

وفى سياق متصل أوضح الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، أن غرفة العمليات الفرعية التابعة لوزارة البيئة قامت بالتنسيق مع مديرية الزراعة والحماية المدنية لمعاينة وفتح 108 موقعاً لتجميع قش الأرز مطابق لإشتراطات الحماية المدنية بمراكز ومدن المحافظة ، فضلاً عن تأجير عدد من المعدات ( مكبس - جرار- لمامة - فرامة) والمملوكة لوزارة البيئة للسادة متعهدي جمع المخلفات الزراعية بإيجار رمزي دعماً من وزارة البيئة.

كما أوضح الحصري أن فريق عمل غرفة عمليات جهاز شئون البيئة قام بتحرير267 محضر لمزارعين قاموا بحرق مخلفات زراعية بنطاق بمراكز:

تحرير (95) محضر بمركز أبوحماد.

تحرير (88) محضر بمركز بلبيس.

تحرير (30) محضر بمركز بكفر صقر.

تحرير (21) محضر بمركز أولاد صقر.

تحرير (23) محضر بمركز الحسينية.

تحرير (10) محاضر بمركز فاقوس.

وذلك طبقاً لنص المادة رقم 20 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة وتنص علي أنه 2020 (يحظر الحرق المكشوف للمخلفات وذلك لما نتج عنه من إنبعاثات ضارة بالبيئة بالمخالفة للمعايير والإشتراطات البيئية الواردة بقانون تنظيم إدارة المخالفات) وكذلك نص المادة رقم (70) من القانون المذكور تنص على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة (20 ) من هذا القانون.

وناشد محافظ الشرقية جموع المزارعين بعدم الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية (قش الأرز وحطب الذرة) والإستفادة منها بتدويرها أو بيعها أو إستخدامها كعلف حيوانى بدلاً من حرقه ولعدم التعرض للمساءلة القانونية والغرامة والحبس.

يذكر أنه في إطار المشاركة في مبادرة الرئيس "عبدالفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الانسان المصري" وتفعيلاً للقوافل الطبية البيطرية المجانية الشاملة، نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية قافلة طبية علاجية بيطرية شاملة بالمجان بقرية الزنكلون التابعة لمركز الزقازيق

تأتي هذه القافلة تنفيذاً لتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة و استصلاح الأراضي، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وذلك للإستفادة من القوافل البيطرية والتي تنظمها مديرية الطب البيطري بالشرقية والإدارة البيطرية بمركز الزقازيق لتجوب القرى الأكثر إحتياجاً بهدف زيادة الوعي البيطري بين أهالي القرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطري وتقديم العلاج المجاني للحيوانات المصابة، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن مديرية الطب البيطري نظمت قافلة طبية بيطرية مجانية شاملة بقرية الزنكلون التابعة لإدارة الزقازيق بحضور مدير مديرية الطب البيطرى ومدير إدارة الرعاية والعلاج و مدير إدارة الزقازيق وأطباء إدارة الزقازيق البيطرية وحضور كبار المربين بالقرية وقد تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة قامت بفحص وعلاج (١٢٠) رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار والرعاية التناسلية ( ٨٠) رأس ماشـية ورش (٢٠٠) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجيه والترقيم والتسجيل المجانى (١٠) رأس ماشية وعلاج ( ٢٥٠) طائر وتم سحب (١٠) عينات لفحص البروسيلا.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة شملت عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية التحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس) وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضي البروسيلا والسعار وتم مناقشة وعرض المشروعات والخدمات والحملات المقدمة من مديرية الطب البيطري وكيفية الحصول عليها للحفاظ والنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة.