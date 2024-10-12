وفد طبى إيطالى يتفقد مستشفيات الإسكندرية

استقبلت مستشفى أبو قير العام فى الإسكندرية، وفد طبى إيطالى، اليوم السبت، للوقوف على الوضع التدريبي بالمستشفى مع تفقد مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى والاطلاع على مستوى الكوادر الطبية والتمريضية فى التعامل مع المرتدين.

واستقبل الدكتور النادي النادي يوسف، مدير مستشفى أبو قير العام، الوفد الإيطالى، إلى جانب مديري إدارتي الجودة والطوارئ وفريق من إدارة التدريب بالمديرية وفريقي التدريب والجودة بالمستشفى، قائلاً: إنه تم اختيار المستشفى ضمن ثلاث مستشفيات على مستوى الجمهورية وهى مستشفى أبو قير العام ومستشفى المنيرة ومستشفى إمبابة، لتطوير برامجها التدريبية.

وأوضح النادى، وفق بيان، أن الوفد ناقش احتياجات المستشفى التدريبية للأطباء، التمريض والفنيين وتم تحديد أهداف المشروع لرفع الكفاءة وتطوير أماكن التدريب بشكل شامل، كما تم تصوير قاعة التدريب وتحديد احتياجاتها، إضافة إلى ذلك تم تحديد الفئات المستهدفة للتدريب لضمان تحقيق أفضل النتائج.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود مديرية الصحة المستمرة لتقديم خدمات طبية متطورة ورفع الكفاءة التدريبية لمستشفى أبو قير العام.

أعلنت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إضافة سريرين جديدين للعناية المركزة ووحدة غسيل كلوي متكاملة لخدمة مرضى القلب فى المستشفى، مشيرة إلى أنه بهذا التطوير، ارتفعت القدرة الاستيعابية لعناية القلب إلى 7 أسرّة مجهزة بأحدث الإمكانيات، وذلك لضمان تقديم أفضل رعاية لمرضى العناية المركزة، بالإضافة إلى توفير وحدة غسيل كلوي مخصصة لخدمة هؤلاء المرضى.