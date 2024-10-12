دكتوراه بجامعة سوهاج عن "معالجة المواقع الإخبارية للحوار الوطنى"

حصل الباحث محمود خليل المدرس المساعد بكلية الآداب بجامعة سوهاج، على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة وتداولها مع الجامعات المصرية والعربية، عن رسالته المقدمة إلى قسم الإعلام بعنوان "معالجة المواقع الإخبارية للحوار الوطنى ودورها في إدارة المزاج العام للجمهور المصري" .

وتكونت لجنة الإشراف والمناقشة والحكم من الأساتذة فوزى عبدالغنى أستاذ الصحافة المتفرغ بجامعة سوهاج رئيسا، والدكتور محمد زين عميد معهد الإعلام بالمنيا مناقشا، والدكتور صابر حارص أستاذ الإعلام المتفرغ بجامعة سوهاج مشرفا، والدكتور حلمى محسب عميد كلية الإعلام بجامعة جنوب الوادى مشرفا مشاركا .

وحضر المناقشة الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، والدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد كبير من أساتذة وطلبة الجامعى وأسرة الباحث .

وكشفت الدراسة أن 25% من المصريين مجتمع الدراسة لا يروق لهم فكرة الحوار الوطني، بينما عزف 20% عن إبداء مشاعرهم، في حين عبر 56% عن مشاعر إيجابية نحو الحوار الوطني، أما فيما يتعلق بالمزاج العام للمصريين نحو التغطية الصحفية للحوار الوطني فقد

وتزايدت المشاعر السلبية نحو التغطية الصحفية إلى 27%، وتراجعت المشاعر الإيجابية إلى 50%، مما يعكس أن مزاج المصريين نحو فكرة الحوار الوطني أفضل من مزاجهم نحو التغطية الصحفية لها

وكشفت الرسالة أن ثمة عوامل أربعة هي التي أثرت في تشكيل المزاج العام للمصريين وهي: مدى ثقتهم في تحقيق مخرجات الحوار وخاصة الإقتصادية والإفراج عن المحبوسين إحتياطياً، واتجاهاتهم السياسية المسبقة تجاه النظام السياسي، إضافة إلى الطريقة التي تدار بها جلسات الحوار الوطني، وإستبعاد بعض القضايا مثل الدستور، والسياسة الخارجية، ومدى توقعات المصريين في تحقيق أهداف الحوار الوطنى .

وقد كشفت دراسة تحليل المحتوى للمواقع الإخبارية الصحفية في تغطيتها للحوار الوطني على أن المواقع ركزت على إطار حلول القضايا والمشكلات التي تشغل الرأي العام أكثر من التركيز على الحوار والنقاش حول ملفات وقضايا الحوار الوطني، وأن القضايا السياسية هي أكثر القضايا التي اهتمت بها المواقع الإخبارية، يليها القضايا الإقتصادية .