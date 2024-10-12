أوكا ومسلم يشعلان حفل الإسكندرية (صور)

شهد أحد النوادي الشهيرة مساء أمس ، ليلة حافلة بالحيوية والنشاط، حيث أقام الثنائي الفني الشهير أوكا ومسلم حفلاً غنائياً ضخماً ألهب حماس جمهور الإسكندرية .



وقدم أوكا ومسلم باقة متنوعة من أشهر أغانيهم التي تفاعل معها الحضور بشكل لافت، حيث هتفوا ورددوا كلمات الأغاني بصوت واحد و حرص الثنائي على تقديم فقرات تفاعلية ، مما زاد من حماس الحفل.

كما أشعل مطرب المهرجانات أوكا حفلا غنائياً ، أقيم مساء امس الجمعة بفاميلي بارك مدينة الرحاب، وكان الحفل بحضور الآلاف من الجماهير ، وشاركت بالحفل النجمة روبي بحضور مميز، واختتم الحفل النجم رامي صبري بمجموعة من أشهر أغانيه.

وظهر أوكا في الحفل ب لوك جديد ومختلف، مرتديا بدلة سوداء غير تقليدية خطفت جميع أنظار الحضور، من تصميم مصمم الأزياء "كالوشا" .

وشارك أوكا جمهوره ومتابعيه، عدة صور و فيديوهات من الحفل الغنائي الذي أحياه، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «انستجرام» .

وقدم أوكا عدد كبير من أغانيه الشهيرة منها " شارع الغرام ، دلع بنات ، شحنة شبرقة " وغيرها من الأغاني الشهيرة، وكانت بداية دخوله الحفل بأغنية ". ١٩٩١".