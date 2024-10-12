السبت 12 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

أوكا ومسلم يشعلان حفل الإسكندرية (صور)

أوكا
أوكا

شهد أحد النوادي الشهيرة مساء أمس ، ليلة حافلة بالحيوية والنشاط، حيث أقام الثنائي الفني الشهير أوكا ومسلم حفلاً غنائياً ضخماً ألهب حماس جمهور الإسكندرية .


وقدم أوكا ومسلم باقة متنوعة من أشهر أغانيهم التي تفاعل معها الحضور بشكل لافت، حيث هتفوا ورددوا كلمات الأغاني بصوت واحد و حرص الثنائي على تقديم فقرات تفاعلية ، مما زاد من حماس الحفل.

كما أشعل مطرب المهرجانات أوكا حفلا غنائياً ، أقيم مساء امس الجمعة بفاميلي بارك مدينة الرحاب، وكان الحفل بحضور الآلاف من الجماهير ، وشاركت بالحفل النجمة روبي بحضور مميز، واختتم الحفل النجم رامي صبري بمجموعة من أشهر أغانيه.

 

وظهر أوكا في الحفل ب لوك جديد ومختلف، مرتديا بدلة سوداء غير تقليدية خطفت جميع أنظار الحضور، من تصميم مصمم الأزياء "كالوشا" .

وشارك أوكا جمهوره ومتابعيه، عدة صور و فيديوهات من الحفل الغنائي الذي أحياه، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «انستجرام» .

وقدم أوكا عدد كبير من أغانيه الشهيرة منها " شارع الغرام ، دلع بنات ، شحنة شبرقة " وغيرها من الأغاني الشهيرة، وكانت بداية دخوله الحفل بأغنية ". ١٩٩١".

 

مواد متعلقة

185 جنيها للكيلو.. إقبال كبير علي مبادرة حياة كريمة لبيع اللحوم المدعمة

ماتيب يُعلن إعتزال كرة القدم بعد 5 أشهر بدون نادٍ

جوميز يعقد جلسة خاصة مع شيكابالا.. تفاصيل

جامعة سوهاج تحقق انجازاً عالمياً جديداً في تصنيف التايمز البريطاني
الجريدة الورقية