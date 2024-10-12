محلل سياسي: اعتداء إسرائيل على «اليونيفيل» محاولة لتغيير النظام على الحدود مع لبنان

أكد محمد سعيد الرز، الكاتب والمحلل السياسي، أن المخطط الإسرائيلي متشعب في عدة اتجاهات، ومن أهم هذه التشعبات هي لبنان بالقصف والاعتداء على «اليونيفيل»، وبالتالي يعني محاولة لتغيير النظام القائم على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

قوات اليونيفيل

وشدد «الرز»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصحافة العالمية»، مع الإعلامية بسنت اكرم، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن إسرائيل تريد من وراء الاعتداء على قوات «اليونيفيل» تحقيق أمرين، أولهما التخلص من هذه القوات حتى لا تكون شاهد على ممارسة الجيش الإسرائيلي وممارساته حال دخوله برا إلى الأراضي اللبنانية، وحتى لا تكشف قوات «اليونيفيل» العملية العسكرية التي ستقوم بها إسرائيل.

وأوضح أن العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في لبنان لن تكون محدودة، وإنما هي عملية قضم لمساحات من لبنان ضمن مشروع إسرائيل الكبرى، ولذلك تطالب إسرائيل بإخراج اليونيفيل من لبنان، مؤكدًا أنه من الصحيح أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إنه طلب من إسرائيل عدم الاعتداء على لبنان، مضيفًا: «لكن نحن نعرف منذ سنه وحتى الآن حقيقة البروباجاندا الأمريكية.. يطالبون بشيء ويقولون شيء ويتصرفون عكس ذلك».

الولايات المتحدة الأمريكية

وتابع: «الولايات المتحدة الأمريكية مشاركة في كل التخطيطات وفي كل التحضيرات التي تقوم بها إسرائيل وتشاركها في الاعتداءات ايضًا.. يعني آخر عملية وأي عملية قصف على بيروت تمت بذخائر أمريكية».