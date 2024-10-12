وكيل تعليم الغربية يتابع سبر الدراسة بمدارس غرب المحلة

قام صباح اليوم المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، بحضور طابور الصباح بمدرسة الشهيد عبد العال الناحولى الابتدائية المشتركة بقرية الهياتم، وشارك طلاب المدرسة تحية العلم. وأشاد بالاذاعة المدرسية، هذا الى جانب تفقد انتظام الدراسة بالمدرسة، وكذلك متابعة معدلات نسبة حضور الطلاب بالمدرسة، كذلك متابعة كراسات أداء المهام للطلاب، وشهد حسن حصة للغة الإنجليزية، واثنى على تفاعل الطلاب مع المعلمة وتوجه بالشكر ل صباح عبد المنعم الشرقاوى ،معلمة اللغة الانجليزية.

وشهد حصة للتربية الرياضية، وتقدم بالشكر لمعلم التربية الرياضية لحسن إدارة الطابور اللمدرسى، وحصة التربية الرياضية، ومحمد السيد نجا، معلم التربية الرياضية بالمدرسة ،كما تفقد وسائل الأمن والسلامة، ودورات المياة بالمدرسة، وتوجه بالشكر لهانم محمد الخشن مديرة المدرسة والفريق المعاون لها، ثم توجه حسن إلى مدرسة عبد المعبود دعبس الابتدائية ، وتفقد انتظام الدراسة بها هذا إلى جانب معدلات حضور الطلاب ، كما تابع دفتر التحضر لمعلمة التربية الفنية ، وأشاد بتحضير همس جمال الدين كحله، ، وأشاد بتفعيل الأنشطة التربوية داخل المدرسة،كما تابع تنفيذ مبادرة بداية داخل المدرسة والتى يقوم بها توجيه التربية النفسية تحت عنوان طفولتى والتى تهدف الى بناء جيل من الطلاب قادر على تحمل المسئولية ويساهم فى بناء وطنه ،كما تفقد حجرة المكتبة ، ومعمل العلوم واثنى على نظافة المدرسة ، وأكد فى نهاية المتابعة تقدم بالشكر للأستاذة وسام وجيه مديرة المدرسة والفريق المعاون لها،