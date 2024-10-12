مصرع شخص أسفل عجلات القطار بكوم أمبو بأسوان

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة إثر اصطدام قطار به بمزلقان النجاجرة أمام مصنع الثلج بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت غرفة النجدة بمحافظة أسوان، بلاغاً يفيد بمصرع شخص اثر اصطدامه بقطار أثناء مروره، ليلفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة كوم أمبو وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وانهاء تصريح الدفن لنقله إلى مثواه الأخير .

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة وتبين أن الشخص لقي مصرعه إثر اصطدامه بقطار بمزلقان النجاجرة أمام مصنع الثلج بمركز كوم، وتم نقل الجثة إلي المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.