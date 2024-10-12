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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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أستاذ طب نفسي: غالبية الأشخاص يتعرضون لاضطراب الاكتئاب مع دخول الشتاء

الاكتئاب
الاكتئاب

قال الدكتور هشام رامي ، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، إنّ الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مزاجه متقلب ولا يوجد أحد لديه مزاج ثابت طوال الوقت نظرا لاختلاف التكوين الجيني، بالتالي مع تغير الفصول والبيئة هناك بعض الأشخاص يتعرضون لأنواع مختلفة من التغيرات الهرمونية والكيميائية في الجهاز العصبي، موضحا أنّ الغالبية يعانون من الأسى والشجن مع دخول فصلي الخريف والشتاء، لكن لم يطلق عليها اكتئاب، إذ إنّهه مجرد تغيرات مزاجية بسيطة يشعر بها الجميع، كما أنّ هناك أشخاص آخرين يتعرضون لتغيرات مزاجية إيجايبة تعطيهم نشاط وحيوية.

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اضطراب الاكتئاب

وأضاف «رامي»، خلال لقائه ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، أنّ هناك بعض الناس يعانون من اضطراب الاكتئاب أو مرض الاكتئاب   مع تغير الفصول وخاصة بداية فصل الشتاء، معلقا: «هذا ليس مجرد حزن وأسى وشجن ولكنه أكبر من ذلك»، مشيرا إلى أنّ اضطراب الاكتئاب يشتمل على فقدان الطاقة وأفكار سلبية مستمرة تحتل دماغ الإنسان، مما يؤدي إلى الإعاقة الكاملة عن القيام بأدوار الحياة.

مرض الاكتئاب

وتابع: «عدم الإسراع في معالجة مرض الاكتئاب سيؤدي إلى عواقب وخيمة قد تصل إلى تمني الموت، لكن في معظم الأحيان لا يحدث ذلك وستكون فترة مؤقتة ومن ثم يعود الإنسان إلى طبيعته».
 

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