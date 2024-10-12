الدقهلية: افتتاح عيادتين للعلاج الطبيعى وإجراء 31 ألف جلسة خلال سبتمبر

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن جهود إدارة العلاج الطبيعى خلال سبتمبرالماضى، والتى تضمنت تجهيز، وافتتاح عيادة العلاج الطبيعى بوحدة طب أسرة طناح التابعة لإدارة المنصورة فضلا عن تجهيز أخرى بطب أسرة أحمدية أبوالفتوح (الزهراء) التابعة لمركز بلقاس.

وأضاف مدكور، أنه فى إطار متابعة سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمرضى فقد تم تكثيف المرور على أقسام العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات التابعة لإدارات (ميت غمر- بلقاس - السنبلاوين - أجا - تمي الامديد - شربين - منية النصر - ميت سلسيل - الجمالية - المنزلة - المطرية – جمصة) بواقع 90 جولة تقفدية.



وأوضح الدكتور أكرم عبدالمنعم مدير إدارة العلاج الطبيعي، أن وحدات وأقسام إدارته أجرت خلال الشهر الماضى نحو 31195 جلسة من بينها 21054 جلسة بالعيادات الخارجية و6553 لمرضى الغسيل الكلوى بالإضافة إلى 1081 يالعناية والداخلى

وشهد سبتمبر الماضى 3 ورش تدريبية بمستشفى شربين بعنوان (دور العلاج الطبيعي لحالات مرضى الغسيل الكلوي) وعقد نحو 45 إجتماعاً فنياً بمختلف مستشفيات الدقهلية ( ميت غمر- منية النصر – جمصة- السنبلاوين – دكرنس- بلقاس – شربين – المنزلة – المطرية ) جرى خلالهم بحث ومناقشة مختلف موضوعات العلاج الطبيعى بهدف رفع كفاءة الأطقم الطبية.