عاجل
محطة سكك حديد مصر مصر.. بشتيل على مساحة 57 فدان وتتسع لربع مليون راكب يوميًا
السبت 12 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

طلب إحاطة بشأن إلغاء قرار تكليف خريجي كليات العلوم الطبية

النائب محمد عبد الله
النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة ممثلة في وزير الصحة والسكان بشأن عدم تكليف خريجي كليات العلوم الطبية التطبيقية دفعات ما قبل 2018.

وأشار النائب، إلى أن وزير الصحة أصدر القرار رقم 700 لسنة 2024، بقبول تكليف خريجي كليات العلوم الطبية التطبيقية، وتم الإعلان عن توزيعهم طبقا لنظام التكليف على موقع وزارة الصحة والسكان، إلا أن الخريجين قبل 2018 فوجئوا بإلغاء قرار تكليفهم الصادر من وزير الصحة والسكان، دون إبداء أي أسباب.

وأكد زين الدين، أنه بالنسبة للذين تم تكليفهم وتسلموا العمل في المستشفيات بالفعل لم يتم منحهم كادر المهن الطبية، وعدم إخضاعهم لقانون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، على الرغم من أن قرار التعيين جاء على مهن طبية.

وطالب النائب من وزير الصحة إعلان أسباب عدم تنفيذ قرار تكليف خريجي كليات العلوم الطبية التطبيقية، مشددا أيضا على أهمية سرعة صرف كادر المهن الطبية لمن تسلموا أعمالهم في المستشفيات.


 

مواد متعلقة

النائب حسن عمار: الإعلان عن ضبط المنظومة الضريبية تحول هام في تاريخ الاقتصاد المصري

ناقد رياضي: مباراة العودة لمصر أمام موريتانيا ستكون صعبة

وزيرة البيئة تعقد عددا مع اللقاءات الثنائية مع ممثلي دول الصين وسنغافورة والولايات المتحدة

الأمن العراقي يلقي القبض على 3 إرهابيين في السليمانية والأنبار

خبير أثري: المتحف المصري الكبير الأكبر بالعالم لآثار دولة واحدة (فيديو)

تشكيل البرتغال المتوقع لمواجهة بولندا.. ثلاثي مرعب بالهجوم
الجريدة الورقية