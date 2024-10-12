تشكيل بولندا المتوقع لمواجهة البرتغالي.. ليفاندوفسكي يقود الهجوم

أستقر المدرب ميكال بروبييرز المدير الفني لمنتخب بولندا على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة البرتغال، والتي تجمع بينهما مساء اليوم السبت بملعب "نارودوي"، في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بالمستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويسعى المنتخب البولندي بقيادة مهاجم برشلونة الإسباني روبرت ليفاندوسكي، إلى تصحيح مساره في تصفيات مجموعات البطولة، إذ يحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى للمستوى الأول، برصيد 3 نقاط.

وتنطلق صافرة مباراة البرتغال وبولندا ، مساء اليوم السبت في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية وتذاع عبر شاشة بى إن سبورتس 1HD.

تشكيل بولندا لمباراة البرتغال في دوري الأمم الأوروبية المتوقع

في حراسة المرمى: لوكاس سكوروبسكي.

الدفاع: بافل داويدوفيتش- سيباستيان فالوكيويتش- يان بيدناريك -نيكولا زاليفسكي -كامينسكي.

الوسط: بيوتر زيلينسكي- سيباستيان سزيمانسكي- كاسبير اوربانسكي.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي -كريستوف بياتيك.

وكان منتخب بولندا قد حقق الفوز على حساب اسكتلندا 3-2 في الجولة الأولى، وخسر من كرواتيا 1-0، في الجولة الثانية.

علي الجانب الأخر حقق منتخب البرتغال الفوز على كرواتيا بهدفين لهدف، في الجولة الأولى، وعلى حساب اسكتلندا بنفس النتيجة، في الجولة الثانية.