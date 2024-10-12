تشكيل البرتغال المتوقع لمواجهة بولندا.. ثلاثي مرعب بالهجوم

أستقر المدرب روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة منتخب بولندا ، والتي تجمع بينهما مساء اليوم السبت بملعب "نارودوي"، في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بالمستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتنطلق صافرة مباراة البرتغال وبولندا ، مساء اليوم السبت في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية وتذاع عبر شاشة بى إن سبورتس 1HD.

تشكيل البرتغال المتوقع لمباراة بولندا في دوري الأمم الأوروبية

في حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

الدفاع: ديوجو دالوت-روبن دياز-أنطونيو سيلفا- نونو مينديش.

الوسط:جواو بالينيا- بيرناردو سيلفا- برونو فيرنانديز.

الهجوم: ديوجو جوتا- كريستيانو رونالدو- رفائيل لياو.

وكان منتخب البرتغال قد حقق الفوز على كرواتيا بهدفين لهدف، في الجولة الأولى، وعلى حساب اسكتلندا بنفس النتيجة، في الجولة الثانية، فيما فاز بولندا على حساب اسكتلندا 3-2 في الجولة الأولى، وخسر من كرواتيا 1-0، في الجولة الثانية.