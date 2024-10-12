خبير أثري: المتحف المصري الكبير الأكبر بالعالم لآثار دولة واحدة (فيديو)

قال الدكتور خالد سعد، الخبير الأثري، إن هناك كثير من الجهود المبذولة ليظهر المتحف المصري بالصورة المتألقة عالميًا التي عليها الآن، مشيرًا إلى أن هناك جهود مبذولة سابقة من ناحية التصميمات والإضاءات ومسارات الزيارة والخدمات المقدمة للسائح والمرشد، وأماكن انتظار السيارات.

المتحف المصري الكبير

وأضاف «سعد» خلال لقائه ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك منظومة متكاملة مختلفة عن الرؤية البصرية التي يراها الزائرون في المتحف، موضحًا أن أي متحف في العالم يُفتتح لا بد أن يكتنفه الآثار المصرية.

ولفت إلى أن الدولة المصرية تعتبر الوحيدة التي لها مسمى دراسي «إيجبتولوجي»، وتدرس على مستوى جامعات العالم، متابعًا: «المتحف المصري بيكون أكبر متحف في العالم من حيث العدد وتبلغ مساحته 117 فدان، والمتحف لا يعرض أي آثار لأي دولة أخرى».

تحضيرات افتتاح المتحف

وأشار إلى أن تحضيرات افتتاح أي متحف عادي تختلف تمامًا عن افتتاح أكبر متحف في العالم، موضحًا أنه يتضح من خلال أعداد رؤساء الدول الذين سيحضروا الافتتاح، فضلا عن أن الملف السياحي يلقى اهتمامًا كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.