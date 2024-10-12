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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

مسؤولة أممية تعرب عن سعادتها لفوز منظمة يابانية مناهضة للأسلحة النووية بنوبل للسلام

الأسلحة النووية
الأسلحة النووية

أعربت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو، عن سعادتها لفوز منظمة "نيهون هيدانكيو" اليابانية المناهضة للأسلحة النووية بجائزة نوبل للسلام لهذا العام .

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وقالت ناكاميتسو حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم السبت إن منظمة "نيهون هيدانكيو"، التي تضم في عضويتها الناجين من القصفين الذريين على هيروشيما وناجازاكي عام 1945، بعثت رسالة قوية إلى الساحة الدولية لتعزيز الزخم تجاه نزع الأسلحة النووية؛ واصفة المنظمة بأنها "مصدر طاقة" للمنظمات الأممية المعنية بنزع السلاح.

وأكدت ناكاميتسو على أهمية منح الجائزة هذا العام، إذ إنها وجهت ضربة قوية للعالم في وقت تتنامى فيه المخاطر من إمكانية استخدام الأسلحة النووية.

كانت لجنة نوبل النرويجية قد أعلنت أمس الجمعة منح جائزة نوبل للسلام لعام 2024 إلى منظمة "نيهون هيدانكيو" اليابانية، وذلك لجهودها في مناهضة الأسلحة النووية.

ويوافق العام المقبل الذكرى الثمانين لإلقاء القنبلتين الذريتين الأمريكيتين على هيروشيما وناجازاكي في أواخر الحرب العالمية الثانية واللتين تسببتا في مقتل حوالي 140 ألف شخص في هيروشيما و 70 ألف شخص في ناجازاكي بحلول نهاية عام 1945.

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