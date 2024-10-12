موعد مباراة البرتغال وبولندا اليوم في دوري الأمم الأوروبية

يحل منتخب البرتغال بقيادة مدربه روبيرتو مارتينيز ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم السبت، على نظيره منتخب بولندا، بملعب "نارودوي"، في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بالمستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة البرتغال وبولندا في دوري الأمم الأوروبية

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة البرتغال وبولندا ، مساء اليوم السبت في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

وتنقل مباراة البرتغال وبولندا عبر شاشة بى إن سبورتس 1HD.

وكان منتخب البرتغال قد حقق الفوز على كرواتيا بهدفين لهدف، في الجولة الأولى، وعلى حساب اسكتلندا بنفس النتيجة، في الجولة الثانية، فيما فاز بولندا على حساب اسكتلندا 3-2 في الجولة الأولى، وخسر من كرواتيا 1-0، في الجولة الثانية.

معلق مباراة البرتغال وبولندا في دوري الأمم الأوروبية اليوم

معلق مباراة البرتغال وبولندا في دوري الأمم الأوروبية اليوم، هو عصام الشوالي عبر شاشة بي إن سبورتس.

ترتيب مجموعة البرتغال في دوري الأمم الأوروبية

- البرتغال: 6 نقاط.

- كرواتيا: 3 نقاط.

- بولندا: 3 نقاط.

- اسكتلندا: بدون نقاط.