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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

بايدن يدعو إسرائيل للكف عن استهداف قوات "اليونيفيل" في لبنان

بايدن
بايدن

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، إسرائيل، إلى الكف عن استهداف عناصر قوة الأمم المتحدة المؤقتة "اليونيفيل" المنتشرة في جنوب لبنان.

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وخلال مشاركته في اجتماع البيت الأبيض حول الإعصار ميلتون، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية، الليلة، سُئل بايدن "هل تطلب من إسرائيل الكف عن ضرب قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة؟"، فأجاب بايدن، "قطعا، بكل تأكيد".

 

وكانت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان "يونيفيل" أكدت، في وقت سابق الجمعة، إصابة اثنين من عناصرها من الكتيبة السيرلانكية في انفجارين قرب نقطة مراقبة حدودية، في حادث هو الثاني من نوع خلال يومين، محذرة من أن قواتها تواجه "خطرا شديدا".

 

يذكر أن فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، نددت بـ"استهداف" جيش الاحتلال الإسرائيلي لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل). وقالت الدول الثلاث- في بيان- إن مثل هذه الهجمات "غير مبررة" ويجب "أن تنتهي على الفور".

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