أستاذ عبري: هناك أهداف غير معلنة لحرب إسرائيل على لبنان (فيديو)

كشف الدكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ العبرى الحديث بجامعة الإسكندرية، تفاصيل جديدة عن العدوان الإسرائيلي على لبنان، مشيرا إلى أن الهجوم الذي تنفذه قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد لبنان له أسباب ومصالح تعمل عليها إسرائيل.



وأضاف أستاذ العبرى الحديث بجامعة الإسكندرية، في حوار مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج بصراحة، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الجمعة، أن هناك أهداف لحرب إسرائيل على لبنان غير معلنة، لافتا إلى أن الالاف الضحايا سقطوا من هذا العنوان المستمر.

رغبة في إزاحة السكان والاستيطان

وتابع الدكتور أحمد فؤاد أنور، أن هناك أهداف لحرب إسرائيل على لبنان غير معلنة، و هناك رغبة في إزاحة السكان والاستيطان، بحجة توفير شريط أمني، وكل ذلك تم تجربته وفشل، كما أن هناك هدف لفصله عن قطاع غزة.

وأشار الدكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ العبرى الحديث بجامعة الإسكندرية، إلى أن ما تفعله إسرائيل يعني أن إسرائيل غير قادرة على حماية حدودها الحالية.



قال العميد يوسف الجدم، خبير عسكري واستراتيجي، إن إسرائيل لم تحقق أهدافها في لبنان رغم كل الدمار وعمليات الاغتيالات التي نفذتها، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي لحرب إسرائيل على لبنان هو تحقيق الأمن لشمال إسرائيل.



وأضاف «الجدم»، خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيل لم تتمكن من الدخول البري إلى لبنان وما زالت تتحمل خسائر يومية على المستوى المادي والبشري.



وأوضح أنه بحسب النتائج الاحتلال؛ فقد فشل أيضًا في تحقيق أي شيء من أهدافه في غزة، ولم يستطع أن يأخذ الأسرى الإسرائيليين مع أنه كان الهدف الأساسي له، ولكن يوجد كثير من الأهداف غير المعلنة من قبل حكومة الاحتلال.

تحويل قطاع غزة إلى مكان غير صالح للإعمار

وتابع الخبير العسكري والاستراتيجي: «من ضمن الأهداف غير المعلنة للاحتلال؛ تحويل قطاع غزة إلى مكان غير صالح للإعمار مرة أخرى، وتهجير كل أهالي القطاع أو القضاء عليهم».

