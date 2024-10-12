أستقر وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، علي التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نظيره منتخب إفريقيا الوسطي، والتي تجمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وتقام مباراة المغرب وإفريقيا الوسطى، اليوم السبت 12 أكتوبر 2024، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، 8 بتوقيت المغرب، وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس "beIN Sports 2".

تشكيل منتخب المغرب المتوقع لمواجهة أفريقيا الوسطي

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: عبد الحميد آيت - نايف أكرد - جمال حركاس - أشرف حكيمي

خط الوسط: سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي - إلياس أخوماش

خط الهجوم: عبد الصمد الزلزولي - سفيان رحيمي - يوسف النصيري

ويسعى المنتخب المغربي، بقيادة المدرب وليد الركراكي، لتحقيق فوز جديد يضمن لهم مواصلة تصدر المجموعة الثانية بعد أن حقق الفريق 6 نقاط من مباراتين، إثر الانتصار على كل من الجابون وليسوتو.

موقف منتخب المغرب وإفريقيا الوسطى

يتواجد منتخب المغرب، في المجموعة الثانية، لـ تصفيات كأس أمم إفريقيا، مع كل من منتخبات ليسوتو وإفريقيا الوسطى والجابون.

ويتصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا برصيد 6 نقاط، من الفوز بمباراتين وتسجيل 5 أهداف وتلقى هدفًا وحيدًا.

بينما يتواجد منتخب إفريقيا الوسطى في المركز الثالث بـ3 نقاط من الفوز أمام ليسوتو.