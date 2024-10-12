إصابة 11 شخص فى انقلاب ميكروباص ببنى سويف

أصيب 11 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى نطاق محافظة بنى سويف ، اتجاه القاهرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى نطاق محافظة بنى سويف.

وانتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف برئاسة الدكتور عمرو عثمان مدير المرفق إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى 11 شخصا مصابين بإصابات متنوعة ، ويتلقون العلاج اللازم داخل المستشفى.