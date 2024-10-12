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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

إصابة 11 شخص فى انقلاب ميكروباص ببنى سويف

مستشفى بني سويف التخصصي
مستشفى بني سويف التخصصي

أصيب 11 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى نطاق محافظة بنى سويف ، اتجاه القاهرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى نطاق محافظة بنى سويف.

وانتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف برئاسة الدكتور عمرو عثمان مدير المرفق إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى 11 شخصا مصابين بإصابات متنوعة ، ويتلقون العلاج اللازم داخل المستشفى.

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