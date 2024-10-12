جدول مباريات اليوم السبت 12 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة

تقدم بوابة الوفد، جدول مواعيد مباريات اليوم السبت، الموافق 12 أكتوبر 2024، حيث تقام العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف أنحاء العالم، وذلك خلال فترة التوقف الدولي الجارية.

ويأتي علي رأس مباريات اليوم المنتظرة في ليلة السبت الكروية، مواجهتي إسبانيا مع الدنمارك، وبولندا أمام البرتغال، ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية، ونعرض مباريات اليوم في السطور التالية.

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

ليتوانيا X كوسوفو – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

كرواتيا X إسكتلندا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1

بلغاريا X لوكسمبرج – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2

بولندا X البرتغال – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

روسيا البيضاء X إيرلندا الشمالية – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 6

صربيا X سويسرا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

إسبانيا X الدنمارك – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3

قبرص X رومانيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

غينيا X إثيوبيا – الساعة 7 مساء

المغرب X إفريقيا الوسطى – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4