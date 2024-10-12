قناة السويس تمنح تخفيضات من 20 إلى 50 % لليخوت العابرة

أعلنت هيئة قناة السويس منح تخفيضات في رسوم العبور تتراوح ما بين ٢٠ الى ٥٠ % لليخوت المارة بقناة السويس، وذلك لتشجيع سياحة اليخوت وتنمية السياحة البحرية في منطقة البحر الأحمر عبر تقديم حزمة من التسهيلات والحوافز لليخوت العابرة للقناة. ومن المقرر بدأ العمل وفقا للمنشور الجديد اعتبارا من مطلع شهر نوفمبر القادم.

واصدرت قناة السويس صباح اليوم السبت منشور جديد يمنح لليخوت حمولة كلية لقناة السويس 300 طن فأكثر حزمة من التسهيلات تشمل إمكانية الالتحاق بمجموعة السفن المباشرة من كل قافلة، علاوة على إتاحة العبور المُباشر دون انتظار على المخطاف بمنطقة البحيرات الكبرى، وذلك وفقاً للضوابط المُقررة بلائحة الملاحة والقواعد المُنظمة لعبور القناة.

ويشير المنشور الجديد إلى منح اليخوت ذات حمولة كلية لقناة السويس أقل من 300 طن تخفيض قدره 20% من رسوم العبور في رحلة العودة فقط وذلك في حال عودتها مرة أخرى من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط وفي خلال مدة لا تزيد عن 60 يوماً من تاريخ رحلة الذهاب.

كما تشمل التسهيلات المقدمة منح اليخوت التي تقوم بعملية التخزين بمارينا اليخوت بالإسماعيلية مدة تزيد عن 90 يوم تخفيض قدره 20% من رسوم عبور الرحلة التي تم خلالها عملية التخزين المذكورة سواء كانت تلك الرحلة من الشمال أو الجنوب.

كما يمنح المنشور تخفيض قدره 50% في رسوم تراكي اليخوت التي تقل حمولتها الكلية عن 300 طن بمراين اليخوت التابعة للهيئة ببورسعيد أو السويس عند مدخلي القناة بغرض استيفاء إجراءات عبور القناة في حالة وصول اليخوت في توقيت مناسب للعبور وباشتراط عدم المبيت أو الحصول على أى نوع من الخدمات( كهرباء - مياه - وغيرها) من تلك المراين المذكورة.