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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى 35 درجة بالفيوم

حالة الطقس
حالة الطقس

تشهد محافظة الفيوم اليوم السبت الموافق 12 أكتوبر، طقس حار نهارا معتدل ليلا، مع استمرار نشاط الرياح الخفيفة على كافة أنحاء المحافظة.

 ويسود المحافظة طقس معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره، وحتى ساعات الصباح الباكر، مع ظهور الشبورة الخفيفة على الطرق الزراعية والسريعة.

 وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم السبت على محافظة الفيوم تبلغ 35 درجة للعظمي نهارا، بينما تبلغ الصغرى 20 درجة.

  

طقس معتدل ليلا مائل للبرودة في آخره وحتى ساعات الصباح بالفيوم 

وأفاد خبراء الطقس أن درجات الحرارة تشهد إنخفاضا طفيفا في درجات الحرارة والرطوبة خلال هذه الفترة، مع إستمرار نشاط الرياح الخفيفة على كافة أنحاء المحافظة، بينما تبقى درجات الحرارة مائلة للحرارة ليلا ومعتدلة خلال ساعات الصباح الباكر مع إستمرار نشاط الرياح الخفيفة وبقاء الطقس حار نهارا معتدل ليلا مع إنخفاض طفيف في نسبة الرطوبة، واستمرار نشاط الرياح الخفيفة في المناطق الصحراوية والمكشوفة، ويساعد نشاط الرياح على تلطيف الأجواء والإحساس بانخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال الساعات الأخيرة من الليل وفي الصباح الباكر، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة ليلا ليصبح الطقس حار نهارا معتدل في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على كافة أنحاء المحافظة، بالإضافة إلى ظهور الشبورة الخفيفة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية بالمحافظة.

وأشار البيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الأجواء سوف تشهد اليوم السبت إستمرار نشاط الرياح الخفيفة على فترات متقطعة، باستثناء بعض الأوقات التي تشهد نشاط الرياح بسرعة تبلغ نحو 28 كيلو متر في الساعة، مع الشبورة الخفيفة على الطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية والتي قد تزداد كثافتها في بعض المناطق، بينما تتراوح نسبة الرطوبة بين 20%، 45% وذلك تزامنا مع سطوع الشمس طوال ساعات النهار، ويمثل هذا الطقس أجواء مناسبة نهارا لممارسة الرياضات المائية التي اعتاد الزائرين على ممارستها بشواطيء بحيرة قارون ووادي الريان والبحيرة المسحورة، وسط سطوع الشمس وتشمل الألعاب البحرية وركوب الخيول والجمال والأنشطة الشاطئية، وكذا على كورنيش بحر يوسف بمدينة الفيوم.

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