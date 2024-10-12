لطفي لبيب يكشف عن مساندة عادل إمام و"وش السعد عليه" (فيديو)

كشف الفنان لطفي لبيب، أن فيلم السفارة في العمارة يُعد “وش السعد” عليه، مشيرا إلى أن أجره في الفيلم كان 20 ألف جنيه، ولكن في الفيلم الذي تلاه حصل على أجر 200 ألف جنيه.

ووجه لطفي لبيب، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، الشكر للزعيم عادل إمام، لوقوفه بجانبه ومساندته، قائلاً: «لما كان يشوفني في اللوكيشن كان يسألني : جالك الأكل ناقصك حاجة محتاج أي حاجة؟، يعني اهتمام أب لابنه رغم اننا متقاربين في السن مع بعض».

التعاون الأول مع الفنان أحمد مكي



وتطرق لطفي لبيب خلال اللقاء لتعاونه الأول مع الفنان أحمد مكي، بمسلسل «تامر وشوقية»، قائلاً: «كان هو المخرج وأنا ممثل، والأستاذ شريف عرفة استبدل الممثل اللي كان مكانه، وجابله باروكة كبيرة.. قولتله الباروكة كبيرة قوي، قالي لو ما اتباعتش في الاشارات ابقى مابعرفش حاجة، واتباعت».