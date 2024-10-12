نادى مهندسين الإسكندرية يحتفل بذكري انتصارات أكتوبر المجيدة

أقام نادي المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي ، احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى ال ٥١ لانتصارات أكتوبر المجيدة بحضور العديد من قيادات وأبطال حرب أكتوبر الذين قدموا العديد من البطولات التي أدت إلى استرداد الكرامة المصرية والتأكيد على أن مصر مقبرة الغزاة، وأحيا الحفل فرقة كورال قصر التذوق، وسط تفاعل كبير من رواد النادي.

رحب الدكتور محمد هشام سعودي رئيس نادي المهندسين بالإسكندرية بجميع الحضور وقدم تحياته الحضور من أبطال حرب أكتوبر الذين علي قيد الحياة ووقف دقيقة حداد علي شهدائنا، واستكمل " سعودي" كلمته وقال أن هذا الاحتفال لإحياء الذكري ٥١ من حرب اكتوبر المجيدة، ذكري نعتز بها جميعا ليس بمصر فقط بل بالمنطقة العربية وستظل قواتنا المسلحة هي حماة الأرض والوطن، وأن حرب الاستنزاف كانت بمثابة درس مستفاد للمصريين بعدما تجاوز هذا الشعب العظيم هذه المرحلة العصيبة بل وكللوها بانتصار يشهد به العالم، مؤكدا أن حرب أكتوبر المجيدة جسدت الفكر والتخطيط على أعلى مستوى وتجسيدا لمعنى الإصرار والتحدي، منوها لأهمية وضرورة الاهتمام بالشباب لأنهم بناة المستقبل وقادته القادمين".

وقال الدكتور مصطفي الحضري أمين عام نقابة المهندسين بالإسكندرية إن ذكرى انتصار أكتوبر المجيدة خالدة في ذاكرة الأوطان وأحداثها يقف عندها التاريخ ليسطر بحروف من نور ذاكرة أمتنا المصرية العريقة.

وأضاف المهندس محمد فتح الباب أمين نادي المهندسين بالإسكندرية أن "اليوم نحتفل بهذه الذكري العطرة المحفورة في أذهاننا وقلوبنا وهي ذكرى نحياها دائما لإنها النصر، الذي كتبه المصريين وسطره المصريون بدمائهم ومازالوا، وهو مايثبت للعالم عظمة المصريين وشموخهم".

فيما أشار المهندس محمد سعيد رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام بنقابة المهندسين بالإسكندرية وعضو مجلس إدارة نادى المهندسين، إلى دور المهندس في انتصارات أكتوبر المجيدة، يوم استرداد العزة والكرامة، مؤكداً على قدرة المصريين على تخطي الصعاب لما يملكونه من عزيمة وإصرار، مؤكدا على أن مصر تحتاج لجهود شبابها خلال الفترة المقبلة، منوها إلى أن مصر تمر بمرحلة جديدة نحتاج فيها لشبابنا والنقابة تجتهد في تقديم الأدوار المتعددة لدعم شباب المهندسين.



وتم تسليم شهادات تقدير للسادة أبطال حرب أكتوبر المجيدة.