مدى خطورة زيادة الشهية في الخريف

كشفت خبيرة التغذية إليزافيتا فاردانيان، أن من مشاكل موسم البرد زيادة الشهية والرغبة الشديدة في تناول الحلويات، مشيرة إلى أنه كلما أصبح الجو أكثر برودة في الخارج، زادت قوة الشهية، لذلك في الشتاء عادة ما يزيد وزن الناس.

وأوضحت فاردانيان أن هذا التغيير يرتبط بشكل وثيق بآلية التطور في جسم الإنسان، والتي بموجبها يبدأ في تخزين الدهون، مما يساعد على البقاء في الظروف الباردة، ومدى خطورة زيادة الشهية في الخريف.

وعادةً، لا تكون زيادة الوزن الموسمية مرتفعة جدًا: حوالي 2-3 كجم. إذا حدثت مثل هذه الزيادة، ولكن بعد ذلك في الربيع أو الصيف فقدت الوزن، فلا داعي للقلق، وحذرت من أن السؤال الآخر هو إذا كان أكثر من 3 كيلوغرامات، وبعد انتهاء فترة الخريف والشتاء لا يمكنك إنقاص الوزن.

وأكدت الخبيرة أن زيادة الشهية، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في وزن الجسم، قد يشير إلى الإفراط في تناول الطعام القهري، أو الإجهاد الشديد (الذي يتم تناوله عن طريق الوجبات الخفيفة) أو بعض الاضطرابات الخطيرة الأخرى في الجسم.

وفي الخريف، نبدأ في الشعور بمزيد من الحزن والاكتئاب، وإذا كنت معتادًا منذ الطفولة على مكافأة نفسك بالطعام، ففي هذه الحالة بالطبع سيكون هذا هو العلاج لحزن الخريف.

ولفت فاردانيان الانتباه إلى حقيقة أنه لا داعي للخوف من زيادة الشهية في الخريف على هذا النحو - فهذه حالة طبيعية للجسم. ولكن من المهم أن نتذكر أنه لا يعكس حاجة الجسم الحقيقية للغذاء.

وإن زيادة الشهية، مثل الرغبة الشديدة في تناول الحلويات في البرد، هي مجرد رد فعل على الانزعاج الناجم عن تغير المناخ والرغبة في تعزية النفس، ومن أجل عدم الإفراط في تناول الطعام، تحتاج إلى الالتزام بنظام غذائي متوازن، ويجب أن يحتوي على ما يكفي من السوائل النظيفة وغير المحلاة والألياف والبروتين والدهون الصحية عالية الجودة.

ومن المهم أيضًا أن تكون قادرًا على تقديم الدعم النفسي والعاطفي لنفسك - حيث يساعد التواصل وممارسة هواية وكذلك النشاط البدني والرياضة في ذلك.