أمراض الجهاز الهضمي أو قصور القلب.. أسباب السعال المستمر

كشفت أخصائية أمراض الرئة إيلا إيلينا، أن السعال الناتج عن أمراض مختلفة يمكن أن يستمر لسنوات.

حددت الدكتورة إيلينا أسباب السعال المستمر، والذي يمكن ملاحظته لفترة طويلة جدًا لدى الأشخاص الذين لا يدخنون أو يستخدمون السجائر الإلكترونية وعلى وجه الخصوص، مشيرة إلى أن السعال يمكن اعتباره مزمنا إذا تجاوزت مدته ثمانية أسابيع.

وفي محادثة مع Life.ru. وأوضحت أن مثل هذا السعال المطول أو المتبقي يمكن أن يكون ناجما عن فرط نشاط الشعب الهوائية الذي يحدث بعد الإصابة وعلى سبيل المثال، بعد الأنفلونزا أو عدوى البلازما الدقيقة، وقد يكون أيضًا ناجمًا عن رد فعل تحسسي.

كما ذكرت إيلينا الأسباب الأخرى للسعال المستمر، من بينها أمراض الجهاز الهضمي وفشل القلب، ويمكن ملاحظة السعال عند الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي وفتق الحجاب الحاجز وأمراض القلب والأوعية الدموية وقصور القلب الاحتقاني.

وأشارت الطبيبة إلى أنه عندما يتطور السعال المزمن، من المهم ملاحظة خصائص مظاهره وفي أي وقت من اليوم يصبح نشطًا، وما هي مدته، وما إذا كان يتم إنتاج البلغم، وما إذا كانت هناك نوبات انتيابية، وما إذا كان هناك اتصال مع وجبات الطعام، مؤكدة أنه من الممكن التخلص من مثل هذا السعال، ولكن يجب على الأخصائي جمع صورة كاملة عن الاضطراب قدر الإمكان.