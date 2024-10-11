خالد جلال: الزمالك من أكبر الأندية شعبية وجماهيرية

أكد خالد جلال، نجم الزمالك السابق، أنه توقع بأن يحصل الفريق الأبيض على بطولة السوبر الأفريقي بسبب احتفالات الفريق المنافس قبل المباراة.



وقال جلال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "توقعت بأن يرتفع الأداء الفني للزمالك بعد مباراتي البوليس الكيني وهذا ما حدث ولاعبي الفريق الأبيض كانوا على أعلى درجة من التركيز الفني في اللقاء".

وأضاف: "الزمالك من أكبر الأندية شعبية وجماهيرية وبطولات، والفريق يظهر في المحافل الدولية والبطولات الكبرى بقوته وصورته الحقيقية لأنه نادي كبير".

الجدير بالذكر أن الزمالك نجح في تحقيق لقب السوبر الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخه، بعدما فاز على غريمه التقليدي الأهلي بركلات الترجيح، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، والتي شهدها ملعب المملكة آرينا بالسعودية.