تناول زيت بذور الكتان طريقة جيدة لتجنب الإصابة بنوبة قلبية

أخبرنا الأطباء بالكمية التي يجب تناولها من زيت بذور الكتان حتى يفيد الأوعية الدموية والقلب والدماغ، وتحدثت دكتورة العلوم الطبية إيلينا ماليشيفا وطبيب القلب الألماني جيرمان غاندلمان في برنامج "عش بصحة جيدة، حول العلاج المتاح الذي يعمل على تحسين الحماية ضد تطور حوادث القلب والأوعية الدموية.

وينصح الأطباء باستخدام زيت بذور الكتان لهذا الغرض، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن تناوله يعد وسيلة جيدة وبسيطة لتجنب الانسداد الخطير للأوعية الدموية أو الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية ووفقا لهم، يحتوي هذا الزيت على كمية كبيرة من أحماض أوميجا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة، والتي لها تأثير مضاد للالتهابات بشكل واضح.

أوضح طبيب القلب جاندلمان أنه بسبب عمل هذه الأحماض الدهنية، يتم تقليل إنتاج المادة التي تشكل جلطات الدم - ونتيجة لذلك، يصبح الدم أقل عرضة للسماكة، ويحسن سيولته ويتدفق بهدوء أكبر عبر الأوعية.

وتمنع أوميجا 3 الصفائح الدموية من الالتصاق ببعضها البعض وتحارب جلطات الدم والنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وأضافت الدكتورة ماليشيفا: "يكفي تناول ملعقة صغيرة من زيت بذور الكتان يوميًا - فهي تحتوي على معيارين يوميين من أوميجا 3".