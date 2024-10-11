تنظر محكمة الجيزة، غدا، محاكمة 3 متهمين بإطلاق نيران وزجاجات على صاحب صالة ألعاب رياضية في أوسيم.

غدا ..محاكمة 3 متهمين بإطلاق نيران علي صاحب صالة ألعاب رياضية في أوسيم

وأفاد محمود حسين- صاحب صالة ألعاب رياضية في بشتيل، خلال تحقيقات النيابة بأنه نشبت بينه وبين المتهم الأول عباس العو، مشادة كلامية، تطورت لمشاجرة، وحال تواجده برفقته لاحقا في صالة الألعاب الرياضية؛ فوجئ وآخرين بحضور المتهمين، وآخرين مجهولين، وقاموا بإطلاق أعيرة نارية من أسلحة كانت بحوزتهم؛ لترويعهم، وألقوا زجاجات فارغة وحجارة تجاه الصالة، محدثين ما بها من تلفيات.

وأحالت النيابة العامة في الجيزة، 3 متهمين بينهم «ع. ال» في القضية رقم 3473 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ، المقيدة برقم 3411 لسنة 2020 كلي شمال الجيزة، لاتهامهم بإطلاق نيران وزجاجات على صالة ألعاب رياضية في أوسيم، إلى محكمة أمن الدولة العليا.

النيابة العامة في شمال الجيزة، كلا من "ع ع" ونجله "أ ع"، والثالث “س س”، بأنهم في 15 يوليو 2020 بدائرة مركز شرطة أوسيم في الجيزة، استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهما محمود حسين وعصام عبدالكريم.

وقالت تحقيقات النيابة العامة، إن المتهمين قصدوا من ذلك ترويع المجني عليهما وتخويفهما وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهما لفرض السطوة عليهما واتحدت إرادتهم، فأعدوا لذلك أسلحة نارية خرطوش وأدوات زجاجات فارغة وحجارة، وتوجهوا إلى محل الواقعة، وأطلقوا أعيرة نارية لإرهابهما، وألقوا الزجاجات والحجارة اتجاه صالة الألعاب الرياضية المملوكة للمجني عليه الأول.

وتابعت تحقيقات النيابة في الجيزة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية وذخائر مما يستعمل على الأسلحة النارية وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وأتلفوا عمدا أموالا ثابتة ومنقولة للمجني عليه محمود حسين.