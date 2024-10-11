انطلاق فعاليات الدورة الـ 32 لمهرجان الموسيقى العربية

انطلق منذ قليل فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، وافتتح وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، مهرجان الموسيقى العربية، في دورته الـ32، اليوم الجمعة، على خشبة مسرح النافورة، بدار الأوبرا المصرية، دورة "سيد درويش"، بحضور العديد من نجوم الفن بالوطن العربي.

و قال الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، إن مهرجان الموسيقى العربية يحتقي بلغتنا وتراثنا الموسيقي الفريد فنحن شعوب تتحدث بلغة الموسيقى وتعشق الغناء، حيث كانت الموسيقى والغناء جزءا من حياة المصري القديم التي خالدها على جدران المعابد.

وأضاف" هنو" إن الموسيقى لغة تنفذ لأعماق الروح، ومصر شهدت ولادة العديد من الملحنين والفنانين، ويلعب المهرجان دورا في تعزيز الهوية ويكمل الصورة ومنه نستطيع استرداد التراث في عالم يشهد تغيرات واسعة.

وواصل هنو في كلمته، مشددا على أن المهرجان يشكل فرصة للباحثين والدارسين مما يسهم في تعزيز الحوار الفكري، ولذلك علينا جميعا أن نعمل لجعل الموسيقى جسر بين الشعوب ومنصة لتعريف الموسيقى في العالم الأجمع.

ووجه هنو الشكر لكل من ساهم في نجاح المهرجان منذ نشأته على يد الراحلة الدكتورة رتيبة وصولا إلى القائمين على النسخة الحالية من المهرجان.

واختتم كلمته قائلا: لنجعل من الموسيقى العربية نغما يصدح في سماء الوطن العربي.

وشهد حفل الافتتاح، تكريم العديد من الرموز الذين ساهموا في إثراء الساحة الفنية في مصر والوطن العربي، في مقدمتهم الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة الأسبق، و رئيس دار الأوبرا المصرية الأسبق، والمؤلف الموسيقي اللبناني زياد رحباني، و العماني خالد بن حمد البوسعيدي، الموسيقار السعودي ممدوح سيف، ومن مصر تم تكريم الموسيقار صلاح الشرنوبي، الكينج محمد منير، المطرب محمد محسن، عازف العود حازم شاهين، عازف الكولة عبدالله حلمي، فنان الخط العربي محمد حسن، فنان الخط العربي الدكتور خليفة الشيمي، والدكتور إنعام لبيب، والدكتور محمد شبانة، و الشاعر إبراهيم عبدالفتاح، ومن تونس الفنان لطفي بوشناق، والمطرب المغربي فؤاد زبادي، بالإضافة إلى أسماء الشعراء حسين السيد ومأمون الشناوى واحمد الحجار